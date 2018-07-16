İsrail yargısından TİKA çalışanına 9 yıl hapis

İSRAIL
mahkemesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA
) Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Filistin uyruklu Muhammed Murteca'ya Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na üyelik ve Hamas unsurlarına mali kaynak aktarma suçlamalarından 9 yıl hapis cezası verdi. Murteca'nın avukatı Halid Zabarka, İsrail
'in güneyindeki Biru's- Seba kentinde bulunan Merkezi Mahkeme'de görülen duruşmada, müvekkiline 6 suçlama nedeniyle verilen 9 yıl hapis cezasının siyasi bir karar olduğunu belirterek, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım kuruluşlarını hedef alıyor. Kuşatma altında bulunan Gazzelilerin işgal ile mücadele azmini kırmayı hedefleyen İsrail, insani yardımlarla ayakta durmaya çalışan Filistinlilere yapılan bu yardımları durdurmaya çalışıyor" dedi. AA