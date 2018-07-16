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'in 'ye saldırdığı iddia edildi

'de rejimi, 'in Halep'teki Neyrab hava üssü yakınlarındaki bir askeri noktaya füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 09:35
İsrail'in Suriye'ye saldırdığı iddia edildi

SANA'da yer alan haberde, 'e ait savaş uçaklarının, dün gece saatlerinde rejimin Neyrab hava üssünün kuzeyindeki bir askeri noktayı vurduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'da "yenilen" teröristlerine destek olmayı hedeflediği, saldırı neticesinde sadece maddi hasar oluştuğu öne sürüldü.

Halep'in merkezindeki Neyrab hava üssünde İran güçlerinin konuşlu olduğu biliniyor.

İsrail makamları henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail, son 3 ay içinde 'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illeri içerisindeki rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar düzenlemişti.

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İsrail'in Suriye'ye saldırdığı iddia edildi
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