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’daki gösterilerde ölü sayısı 200'ü geçti

'da 3 aydır devam eden larda ölü sayısının 200’ü geçtiği bildirildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 11:40
Nikaragua’daki gösterilerde ölü sayısı 200'ü geçti

'da 3 aydır devam eden larda ölü sayısının 200'ü geçtiği bildirildi.
Nikaragua'da iç savaşın sona erdiği 1990 yılından bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sokağa çıkan göstericiler, yolsuzluk yapmakla suçladıkları Devlet Başkanı Daniel Ortega ve eşi Rosario Murillo'nun istifasını talep ediyor.

OPERASYON BAŞLATILDI

Nikaragua'da polis ve Ortega'ya bağlı güçler, dün ülkenin doğusunda başlattı. Operasyonda 4'ü güvenlik gücü, 6'sı sivil en az 10 kişi hayatını kaybetti. Son 3 aydır devam eden olaylarda ise ölü sayısının 200'ü geçtiği ifade edildi.
Hükümetin sosyal güvenlik kesintileri yapılacağını açıklamasının ardından Nikaragua'daki tansiyon yükselmişti.

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Nikaragua’daki gösterilerde ölü sayısı 200'ü geçti
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