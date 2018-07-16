Nikaragua’daki gösterilerde ölü sayısı 200'ü geçti

Nikaragua'da 3 aydır devam eden protestolarda ölü sayısının 200'ü geçtiği bildirildi.

Nikaragua'da iç savaşın sona erdiği 1990 yılından bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sokağa çıkan göstericiler, yolsuzluk yapmakla suçladıkları Devlet Başkanı Daniel Ortega ve eşi Rosario Murillo'nun istifasını talep ediyor.

OPERASYON BAŞLATILDI

Nikaragua'da polis ve Ortega'ya bağlı güçler, dün ülkenin doğusunda operasyon başlattı. Operasyonda 4'ü güvenlik gücü, 6'sı sivil en az 10 kişi hayatını kaybetti. Son 3 aydır devam eden olaylarda ise ölü sayısının 200'ü geçtiği ifade edildi.

Hükümetin sosyal güvenlik kesintileri yapılacağını açıklamasının ardından Nikaragua'daki tansiyon yükselmişti.