Son Dakika: Helsinki'de tarihi zirve

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerinin ilişkilerinin hayli gergin olduğu bir dönemde, ilk bire bir görüşmeleri için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.

DÜNYA'NIN GÖZÜ BURADA

Her iki lider de birbirleriyle görüşmeden önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile kısa birer görüşme yaptı. Putin ile Trump'ın Helsinki'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdikleri bire bir görüşmeyi, beraber yiyecekleri öğle yemeği izleyecek.

PUTİN'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Zirve öncesi Putin'le kameralar karşısına geçen Trump "Dünyanın gözü burada. Karşılıklı görüşmemize başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Putin de Trump'la bire bir görüşmesinin basına açık kısmında, "İlişkilerimiz ve dünyadaki pek çok ulusu ilgilendiren zor meseleler hakkında konuşmamızın zamanı gelmişti" diye konuştu.