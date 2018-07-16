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Trump: Putin ile görüşmemizden kötü birşey çıkmaz

ABD Başkanı , lideri ile bugün Helsinki'de yapacağı görüşmeden "kötü birşey çıkmayacağını" söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 09:40
Trump: Putin ile görüşmemizden kötü birşey çıkmaz

CBS'e konuşan Trump, Helsinki'deki zirve hakkındaki hedefleri sorulunca, "Putin'le görüşmemden kötü bir şey çıkmayacak" dedi ve "belki iyi bir şeyler çıkacağını" belirtti.

Trump, Daily Mail gazetesine verdiği söyleşide de, Putin'i kişilik özellikleri hakkında yorum yapabilecek kadar iyi tanımadığını, ancak, onunla "iyi geçinmeyi umduğunu" vurguladı.

Trump, "Putin'in acımasız biri olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Öyle olup olmadığını söyleyemem. Muhtemelen öyle olduğunu sanıyorum. Öyle olan başkalarını da sayabilirim. ile iyi geçinirsek, bu iyi bir şey olur. Putin'i tanımıyorum. Onunla birkaç kez bir araya geldim. Muhtemelen çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum."
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "görüşme konusunda fazla heyecanlanılmamasını ve bir dönüm noktası beklentisine girilmemesi" gerektiğini söyledi.

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Trump: Putin ile görüşmemizden kötü birşey çıkmaz
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