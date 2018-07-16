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'ta tam sayfa uyarısı

ABD'de 150'ye yakın Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), gazetesine verdiği tam sayfa ilanda gazetenin okurlarına hakkında uyarılarda bulundu ve elebaşı Gülen'in iadesini istedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 07:20 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 07:22
Washington Post'ta tam sayfa FETÖ uyarısı

TASC, darbe girişiminin 2. yılı sebebiyle ABD'nin en saygın gazetelerinden birisi olan 'a tam sayfa ilan vererek hakkında uyarılarda bulundu.

İlanda, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Meclis dahil olmak üzere çok sayıda devlet binasının hedef alındığına işaret edilerek, Türk halkının darbecilere karşı sokaklara çıkarak tanklara müdahale ettiğini ve 250'den fazla kişinin şehit edildiği ve iki binden fazla kişinin ise yaralandığı hatırlatıldı.

Darbecilere emirlerin ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasında yaşayan elebaşı Gülen tarafından verildiğini belirtilen ilanda, Gülen, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne 1993'te düzenlenen saldırıdan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Şeyh Ömer Abdurrahman'a benzetildi.

İlanda, Şeyh Ömer Abdurrahman'ın hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklandığı, FETÖ elebaşı Gülen'in ise yargı karşısına henüz çıkmadığı kaydedildi.

Amerikalılardan Gülen'in iadesi için baskı yapmaları çağrısında bulunulan ilanda, örgütün ABD'de düzenlediği programlar hakkında da okurlar uyarıldı.

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Washington Post'ta tam sayfa FETÖ uyarısı
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