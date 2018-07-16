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'ta tam sayfa uyarısı

Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi, ABD'nin en saygın gazetelerinden birisi olan gazetesine verdiği tam sayfa ilanda ABD halkını 'ye karşı uyardı.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 10:08
Washington Post'ta tam sayfa FETÖ uyarısı

ABD'de 150'ye yakın Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), darbe girişiminin 2. yılı sebebiyle ABD'nin en bilinen gazetelerinden birisi olan 'a tam sayfa ilan vererek hakkında uyarılarda bulundu.

HALKIN DARBECİLERE KARŞI MÜCADELESİ ANLATILDI

İlanda, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Meclis dahil olmak üzere çok sayıda devlet binasının hedef alındığına işaret edilerek, Türk halkının darbecilere karşı sokaklara çıkarak tanklara müdahale ettiğini ve 250'den fazla kişinin şehit edildiği ve iki binden fazla kişinin ise yaralandığı hatırlatıldı.

Darbecilere emirlerin ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasında yaşayan elebaşı Gülen tarafından verildiğini belirtilen ilanda, Gülen, 'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne 1993'te düzenlenen saldırıdan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Şeyh Ömer Abdurrahman'a benzetildi.

İLANDA GÜLEN'İN HALA YARGI ÖNÜNE ÇIKMAMASINA DEĞİNİLDİ

İlanda, Şeyh Ömer Abdurrahman'ın hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklandığı, FETÖ elebaşı Gülen'in ise yargı karşısına henüz çıkmadığı kaydedildi.

Amerikalılardan Gülen'in iadesi için baskı yapmaları çağrısında bulunulan ilanda, örgütün ABD'de düzenlediği programlar hakkında da okurlar uyarıldı.

İşte 15 Temmuz Destanı'nı yazan şehitlerimiz

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Washington Post'ta tam sayfa FETÖ uyarısı
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