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liderinden polis köpeğinin başına ödül

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Giriş Tarihi: 17.7.2018
Çete liderinden polis köpeğinin başına ödül
'da suç örgütü Clan del Golfo, "Sombra" adlı narkotik köpeğinin başına 70 bin dolar para ödülü koydu. lideri Dario Antonio Usuga, ABD ve Avrupa'ya göndermeye çalıştıkları 100 kilogram kokaini bulan Sombra'yı hedef gösterdi. Usuga, başka operasyonlarda da uyuşturucu hap yakalayan Sombra'yı öldürene 200 milyon Kolombiya pesosu (yaklaşık 70 bin dolar) vereceğini duyurdu. Narkotik ekibi, can güvenliğinden endişe duydukları Sombra'nın görev yerini değiştirdi. Sombra, başkent Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda çalışacak.
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Çete liderinden polis köpeğinin başına ödül
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