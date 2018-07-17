‘Demokrasi düşmanı hainleri korumayın’

FETÖ
'nün 15 Temmuz
'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler dünyanın dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle anıldı:
Almanya'daki törende konuşan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, FETÖ'cülerin merkezi haline gelen Almanya'ya "Demokrasi düşmanı darbeci hainleri korumak yerine bizimle dayanışma içinde olun. FETÖ tehdidi Türkiye ile sınırlı değil" dedi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Cuma Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı ve Kuran-ı Kerim okundu.
TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Afganistan'daki Belh Üniversitesi'nde Şehitleri Anma Fotoğraf Sergisi açıldı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki etkinlikle gazi ve şehitler anıldı. Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan öncülüğünde yürüyüş yapıldı.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki törende çok sayıda katılımcı hazır bulundu.
Fas'ın başkenti Rabat'ta konuşan Büyükelçi Ethem Barkan Öz, Fas'ın darbe girişiminde sergilediği "örnek" tavrı övdü.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki törene Enformasyon Bakanı, Somalili milletvekilleri, yabancı büyükelçiler ile Türk temsilcileri katıldı.
Türkiye'nin New York
Başkonsolosluğu'ndaki törene katılanlar okunan Kuran'ın ardından fotoğraf sergisini gezdi.
Ürdün, Kanada, Rusya, Mali, Libya, Lübnan ve Sudan'da da şehitler düzenlenen etkinliklerle anıldı.