Irak’ta gösteriler dinmiyor

Irak
'ta kamu hizmetlerinin yerine getirilememesi ile başlayan ancak kısa sürede ülkedeki siyasi otoriteyi sorgular hale gelen gösteriler devam ediyor. Ülkenin güneyindeki 3 ilde bir haftadır devam eden eylemlerde, 5 gösterici hayatını kaybetti, 128'i güvenlik görevlisi 190 kişi de yaralandı.
SABAH'a konuşan Iraklı kaynaklar, özellikle petrol zengini olan ve Şii nüfusun yaşadığı güney vilayetlerinde patlak veren protestolar için "Arap Baharı döneminden sonra bölgedeki en geniş çaplı gösteriler" dedi. Protestocuların baskın düzenledikten sonra faaliyetleri duran Necef Havalimanı ve Umm Qasr sınır kapısı çalışmaya başladı. Gösterilerde atılan İran
karşıtı sloganlar dikkat çekerken, Irak'taki Şii merkezlerin İran karşısında güçlenmesini savunan odakların gösterilere destek verdiği de konuşuluyor.