‘İyi bir başlangıç oldu’

ABD Başkanı Donald Trump
ile Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, ABDAB ilişkilerinin zayıfladığı ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın yoğunlaştığı bir dönemde Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan zirve öncesi iki lider kısa bir süre kameralar karşısına geçti. Trump, "Doğruyu söylemek gerekirse, son yıllarda ilişkilerimiz çok iyi değildi. Bence olağanüstü ilişkilere sahip olacağız, öyle umuyorum" dedi. Putin ise "İlişkilerimiz ve dünyadaki sorunlu alanlar hakkında gerçek anlamda konuşmamızın vakti geldi" diye konuştu.
İki lider yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Görüşmeyi, 'iyi bir başlangıç' olarak niteleyen Trump, "Ben barış için politik riskler almaya hazırım. Çünkü politika için barışı asla tehdit edemem" dedi. ABD ile Rusya ilişkilerinin kötü durumda olduğuna dikkat çeken Trump, "Bunun birkaç saattir değiştiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Suriye'de yaşanan krizin karmaşık olduğunu, iki ülke işbirliğinin yüzbinlerce insanın hayatını kurtarabileceğini kaydeden Trump, şöyle konuştu: "Başkan Putin de İsrail'e yardım ediyor. Her ikimiz de Netanyahu ile konuştuk ve onlar da Suriye konusunda İsrail'in güvenliğini ilgilendiren belli şeyler yapmak istiyor." ABD'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMADIK
Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmeyi başarılı olarak niteledi. İki ülke arasındaki ideolojik çatışmanın eskide kaldığını da vurgulayan Putin, "Rusya hiç bir zaman, seçim süreci dahil ABD'nin iç işlerine karışmadı" diye konuştu.