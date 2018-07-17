Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapatıyor

, 'nı kapatıyor

'ın, Şeridi ile arasındaki 'nı bugünden itibaren kapatacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 16:06
Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapatıyor

Şeridi'ndeki Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 'ın salı günü itibarıyla ikinci bir emre kadar çift yönlü olarak Refah Sınır Kapısı'nı kapatacağı belirtildi.

de salı gününden itibaren Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i (Kerem Şalom) tamamen kapatacağını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah, Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından sık sık kapatılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapatıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN