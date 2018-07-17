Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Putin'den manidar hediye: Top sende!

Putin'den manidar hediye: Top sende!

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ABD Başkanı Donald Trump ile Devlet Başkanı arasında düzenlenen tarihi zirvenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Bu esnada Putin, Donald Trump'a, Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 topu hediye etti.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:44
Putin'den manidar hediye: Top sende!

Helsinki'de düzenlenen ve tüm dünyanın merakla beklediği görüşmede ilginç detaylar ortaya çıktı. İki lider, bire bir görüşmeye geçmeden önce basın mensuplarının karşısına çıkmış, gergin görülmelerine karşın Trump'ın Putin'e göz kırptığı görülmüştü.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen ikili görüşmenin ardından Putin, Trump'a hediyesini sunarken "Bu topu sana veriyorum. Top şimdi sende" ifadelerini kullandı. Putin'in hediyesi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Trump, "Onu oğlum Barron'a vereceğim" diyerek topu eşi Melania Trump'a attı.

Putin basın toplantısında, "Trump'ın 'nın son nı organize etmesindeki başarısını teyit ettiğini" hatırlatarak, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası'nda ABD'ye başarılar diledi.

Görüşmeye geçilmeden önce, Trump da açıklamasında "Harika bir Dünya Kupası organizasyonuydu. Şimdiye kadar gerçekleşen en iyi dünya kupası organizasyonlarından biriydi. Bunun için sizi tebrik etmek istiyorum. Ayrıca takımınız da harikaydı! Onun için de ayrıca tebrik ederim. ABD'de biz 'soccer' diyoruz, çoğu maçları izledim ve organizasyon çok iyiydi." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Putin'den manidar hediye: Top sende!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN