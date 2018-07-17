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zirvesine damga vuran sözler

Brüksel'deki Zirvesi ABD basınında tartışılmaya devam ediyor. CBS televizyonuna katılan ABD'li gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın zirveye damgasını vuran anlarını kamuoyu ile paylaştı. NATO liderlerinin 'savunma bütçesinde' artışa gitmemesinden dolayı Trump'ın çok kızgın olduğunu belirten Bremmer, "Liderlerin birçoğu parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir sürecimiz var diyordu. Trump, Erdoğan'a döndü ve şöyle dedi: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 09:28
NATO zirvesine damga vuran sözler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Zirvesi'ndeki üye ülkelerin savunma bütçeleri konusunda yaptığı eleştiriler ABD basınında tartışılmaya devam ediyor.

CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, zirvede ABD Başkanı Trump'ın dünya liderlerine Başkan Erdoğan ile ilgili söylediği sözleri paylaştı.

ERDOĞAN DIŞINDA KİMSE İŞİNİ DÜZGÜN YAPMIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; Bremmer, ABD Başkanı Trump'ın toplantı sırasında çok sinirli olduğunu belirterek "Trump toplantıda liderlerden daha fazla harcama için taahhüt alamadı. Birçoğu parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir sürecimiz var, size daha fazla harcama yapacağımızı söylemeyiz diyordu. Trump, Erdoğan'a döndü ve şöyle dedi: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu" dedi.

BÜTÇE SORUNU

Geçtiğimiz hafta Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne 'bütçe' sorunu damgasını vurmuştu.

ABD Başkanı Trump, NATO üyesi ülkeleri eleştirerek, "ABD, NATO'ya olan kararlığında son derece güçlü ama herkes aynı ruhu göstermeli. O ruhu yakalayabilmiş olmak harika. ABD'ye savunma bütçesinde adil davranılmıyordu" demişti.

Trump'ın bu sözlerine Macron, "Savunma bütçemizin arttırılması konusunda garanti vermedik" ifadeleriyle yanıt vermişti.

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NATO zirvesine damga vuran sözler
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