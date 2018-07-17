Yoksa bu Odesa efsanesi mi?

Yunan
ve Alman
arkeologlar Antik Çağ
'ın
İyonyalı şairi
Homeros'un
ünlü Odesa
yani Odysseia
efsanesinin
yazılı olduğu
bir kil tableti Yunanistan
'da
bulduklarını iddia etti. 3 günlük bir
çalışmanın ardından bulunan tabletin
üzerinde Odesa'dan alıntılar
olduğu belirlendi. Yunanistan Kültür Bakanlığı
yetkilileri, tabletin
ülkenin güneyindeki Peloponez
Yarımadası'nda bulunduğunu açıkladı.
Tabletin Odesa
efsanesinin
yazılı olduğu
şimdiye
kadar bilinen
en eski tablet
olabileceği
belirtiliyor.
Bakanlık'tan
yapılan açıklamada
arkeologların
tabletin
M.Ö. 3'üncü yüzyılda Roma
İmparatorluğu zamanında pişmiş kil
yani terakotadan yapıldığını tahmin
ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu tarih
doğrulanırsa, tablet Homeros'un eserinin
yazılı olduğu en eski eser olabilir"
ifadelerine yer verildi.