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Yoksa bu Odesa efsanesi mi?

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Giriş Tarihi: 17.7.2018
Yoksa bu Odesa efsanesi mi?
Yunan ve Alman arkeologlar 'ın İyonyalı şairi Homeros'un ünlü Odesa yani Odysseia efsanesinin yazılı olduğu bir kil tableti 'da bulduklarını iddia etti. 3 günlük bir çalışmanın ardından bulunan tabletin üzerinde Odesa'dan alıntılar olduğu belirlendi. Yunanistan yetkilileri, tabletin ülkenin güneyindeki Peloponez Yarımadası'nda bulunduğunu açıkladı. Tabletin Odesa efsanesinin yazılı olduğu şimdiye kadar bilinen en eski tablet olabileceği belirtiliyor. Bakanlık'tan yapılan açıklamada arkeologların tabletin M.Ö. 3'üncü yüzyılda Roma İmparatorluğu zamanında pişmiş kil yani terakotadan yapıldığını tahmin ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu tarih doğrulanırsa, tablet Homeros'un eserinin yazılı olduğu en eski eser olabilir" ifadelerine yer verildi.
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Yoksa bu Odesa efsanesi mi?
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