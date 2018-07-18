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14 bin yıllık ekmek

Giriş Tarihi: 18.7.2018
14 bin yıllık ekmek
Dünyanın en eski ekmek tarifi 'deki ""de ortaya çıktı. Buğday ve arpa ununu, toz haline getirilmiş bitki kökleriyle karıştırıp su ilave ederek pişirilen ekmeğin tarifi 14 bin yıl öncesine dayanıyor. Şimdiye kadar en eski ekmeğe dair bulguların 'de Çatalhöyük'de 9 bin yıl öncesine dayandığı sanılıyordu. Ancak Ürdün'de, Siyah Çöl'deki arkeolojik kazılardan elde edilen kalıntılar, ekmek tarifinin, bu tarihten 5 bin yıl daha eski olduğunu ortaya koydu. Mikroskopla incelenen, 5.7 milimetre uzunluğunda, 4.4 milimetre genişliğinde ve 2.5 milimetre kalınlığındaki ekmek örneklerinde taşlama, eleme ve yoğrulma izleri tespit edildi. En eski ekmeğin şekil olarak bazlamaya benzediği belirtildi. AA
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