ABD medyasından Trump’a ağır eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump
, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'le önceki gün Finlandiya'da gerçekleştirdiği zirve sonrasında medyanın sert eleştirilerine hedef oldu. ABD basını özellikle, 2016 başkanlık seçim
lerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiasıyla ilgili Trump'ın kendi istihbaratı yerine Putin'e inanmasına tepki gösterdi. New York Times, "Trump, Putin'in tarafında; 2016 seçimleriyle ilgili ABD istihbaratını sorguladı" başlığını kullandı. Huffington Post
ise başlığında "Şoke edici, benzeri görülmemiş, utanç verici, felaket" ifadelerine yer verdi. Los Angeles Times'ın başyazısında "İç karartıcı bir şekilde Trump, Rusya'ya sert yaklaşmaya yanaşmıyor" denildi. Rus basınında ise olumlu yaklaşım dikkati çekti. Haber ajansı TASS "İlişkilerin normalleşmesine ilk adım", Vedomosti gazetesi "Zirve Rusya ve ABD diyaloğunu yeniden başlattı", Kommersant "Anlaşmazlığın barışı" başlıklarını kullandı. Eski CIA
Başkanı John O. Brennan da Twitter hesabından "Trump'ın performansı 'büyük suç & kusurlu davranışlar' sınırını aşmaktadır. Bu vatan hainliğinden başka bir şey değildir" paylaşımında bulundu. BU KEZ KABUL ETTİ
Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise yanlış anlaşıldığını belirten Trump, "İstihbaratın Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği yönündeki raporlarını kabul ediyorum" dedi.