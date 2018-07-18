Azerbaycan ve İtalya arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'ye gelen Mattarella'yı Cumhurbaşkanlığı konutunda resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Azerbaycan ve İtalya arasında eğitim, demiryolu ulaşımı ve veterinerlik alanlarında iş birliği anlaşmalarına imza atıldı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, Azerbaycan ve İtalya arasında çok yönlü ilişkiler bulunduğunu, bu ilişkilerin bundan sonra daha da gelişeceğini söyledi.

İtalya ile stratejik ortak olduklarını belirten Aliyev, "İtalya bizim birinci ticari ortağımız. İtalya'ya büyük hacimde petrol gönderiyoruz. Azerbaycan'ın tüm kapıları İtalyan şirketleri için açıktır. Azerbaycan hızla kalkınıyor ve yeni teknolojilere ihtiyaç duyuyor. Elbette bu teknolojileri ilk önce dost ülkelerden elde etmek istiyoruz." dedi.

Mattarella da İtalyan şirketlerinin enerji dışındaki sektörlerde de Azerbaycan'da faaliyet göstermesini ümit ettiğini söyledi.

Savunma sanayinde Azerbaycan ile iş birliği yapabileceklerini kaydeden Mattarella, İtalya'nın bu alandaki teknolojilerinin Azerbaycan ekonomisine katkı sunabileceğini ifade etti.

Aliyev ve Mattarella daha sonra Sumgayıt Kimya Sanayi Parkında Azerbaycan Devlet Petrol Şirketince (SOCAR) bir İtalyan firmasına yaptırılan polipropilen fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.