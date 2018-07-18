Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Gösteriler yayılıyor: 5 ölü

Gösteriler yayılıyor: 5 ölü

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Gösteriler yayılıyor: 5 ölü
Elektrık ve su gibi kamu hizmetlerinin kesintiye uğramasının yanı sıra işsizlik ve yolsuzluk gibi nedenlerle 'ın güneyindeki Basra bölgesinde başlayan protestolar birinci haftasını geride bırakırken olaylar diğer illere de sıçradı. Kerbela, Necef, Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye ve 'ta da sokağa çıkan göstericiler yeni haftada doğudaki Diyala ve güneydeki Nasiriye'de de taleplerini dile getiren eylemler düzenledi. Polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda 5 kişi yaşamını yitirdi, 128'i emniyet mensubu olmak üzere 190 kişi yaralandı. Protestolarda İran dini lideri Humeyni'nin posterlerinin yakılması dikkat çekti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gösteriler yayılıyor: 5 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN