Gösteriler yayılıyor: 5 ölü

Elektrık ve su gibi kamu hizmetlerinin kesintiye uğramasının yanı sıra işsizlik ve yolsuzluk gibi nedenlerle Irak
'ın güneyindeki Basra bölgesinde başlayan protestolar birinci haftasını geride bırakırken olaylar diğer illere de sıçradı. Kerbela, Necef, Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye ve Bağdat
'ta da sokağa çıkan göstericiler yeni haftada doğudaki Diyala ve güneydeki Nasiriye'de de taleplerini dile getiren eylemler düzenledi. Polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda 5 kişi yaşamını yitirdi, 128'i emniyet mensubu olmak üzere 190 kişi yaralandı. Protestolarda İran dini lideri Humeyni'nin posterlerinin yakılması dikkat çekti.