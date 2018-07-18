Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Gürcistan'dan Putin'e NATO tepkisi

'dan Putin'e tepkisi

Parlamentosu Başkanı İrakli Kobakhidze, Tiflis yönetiminin nihai amacının ülkenin üyeliğine götürülmesi olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 15:38
Gürcistan'dan Putin'e NATO tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ile Ukrayna'nın 'ya yakınlaşmasına olumsuz tepkileri olacağına yönelik açıklamasına Gürcistan'dan tepki geldi.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Kobakhidze, Putin'in açıklamasına ilişkin "Bizim için dış politikada öncelikli konular, NATO ve AB ile entegrasyondur ve bu yönde ilerlediğimizi biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

NATO ile çok yakın iş birliği içinde bulunduklarını belirten Kobakhidze, Gürcistan olarak NATO ile entegrasyon yolundan yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu bizim hakkımızdır." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı ile Helsinki'de gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Fox News televizyonu ile yaptığı röportajda, Rusya'nın sınırlarında NATO'nun genişlemesine, Gürcistan ile Ukrayna'nın NATO üyeliğine son derece olumsuz tepkiler vereceklerini ifade etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gürcistan'dan Putin'e NATO tepkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN