Gürcistan'dan Putin'e NATO tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gürcistan ile Ukrayna'nın NATO'ya yakınlaşmasına olumsuz tepkileri olacağına yönelik açıklamasına Gürcistan'dan tepki geldi.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Kobakhidze, Putin'in açıklamasına ilişkin "Bizim için dış politikada öncelikli konular, NATO ve AB ile entegrasyondur ve bu yönde ilerlediğimizi biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

NATO ile çok yakın iş birliği içinde bulunduklarını belirten Kobakhidze, Gürcistan olarak NATO ile entegrasyon yolundan yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu bizim hakkımızdır." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Helsinki'de gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Fox News televizyonu ile yaptığı röportajda, Rusya'nın sınırlarında NATO'nun genişlemesine, Gürcistan ile Ukrayna'nın NATO üyeliğine son derece olumsuz tepkiler vereceklerini ifade etmişti.