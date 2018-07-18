İngiliz Bakan: Türkiye konusunda hata yaptık

Avrupa'da Türkiye
karşıtlığı ile oy toplamaya çalıştıktan sonra çark edenler listesine İngiltere
de dahil oldu. İngiltere'den, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit
) sürecindeki Türkiye karşıtı kampanyalarıyla ilgili pişmanlık açıklaması geldi. Çevre Bakanı Michael Gove'un "Brexit seçim kampanyası sırasında 'Türkiye AB üyesi olacak' şeklindeki korku kampanyasıyla hata yaptık" itirafları hükümeti zor duruma soktu. Gove, Türkiye'ye vize serbestisi tanınmasının büyük risk olacağını söylemişti. Muhafazakar Parti
'nin temelsiz ve kamuoyunu kendi siyasi çıkarları için ortaya attığı bu söylemin aslında kocaman bir yalan olduğu da ortaya çıkmış oldu. 23 Haziran 2016'daki referandum öncesinde Brexit kampı, ülkenin Türkiye'den göç akınına uğrayacağı argümanını öne sürmüştü. Bakan Gove, Brexit seçiminde İngiltere'nin AB'den ayrılmasını savunuyordu. Brexit süreciyle ilgili yayımlanan bir kitapta konu hakkında röportajı yer alan Bakan Gove'un geline noktada ise referandum kampanyasında Türkiye'nin AB'ye gireceğini söyleyerek göçmen karşıtı kesimlerin korkularına yönelik ifadelerin yanlış olduğunu belirttiği görüldü. Brexit taraftarları, Türkiye ile beraber Sırbistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova ve Makedonya'nın, genişleme kapsamında dâhil olma ihtimalini İngiltere'ye 'doğrudan bir tehdit' olarak görüyor. İKİNCİ BREXIT TARTIŞMASI
İKI yıl önceki Brexit referandumunda 'evet' kararı çıkmasından bu yana hala bir ilerleme kaydedemeyen İngiltere'de çok sayıda bakanının istifa etmesi üzerine zor günler geçiren Başbakan Theresa May'i de istifa noktasına getirdi. Kulislerde May'in de istifa edeceği konuşulmaya başlandı. Öte yandan Muhafazakâr Parti'den eski Eğitim Bakanı Justine Greening, Brexit için ikinci bir referanduma gidilmesi çağrısında bulundu.