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'a geçmeye çalışan 108 yakalandı

'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışan 108 düzensiz ekiplerinin tespitiyle yakalandı. Ekipler Çeşme açıklarındaki aynı bölgede 2 saat arayla 93 göçmenin yerini belirledi. Seferihisar ilçesinde Gümüldür açıklarında tespit edilen botta da 15 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 12:12
Yunanistan'a geçmeye çalışan 108 göçmen yakalandı

'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışan 108 düzensiz yakalandı.

Çeşme Alibostan Koyu açıklarında hareketli lastik bot tespit eden ekipleri, durdurduğu botta 26'sı Suriye, 11'i Filistin, 7'si Yemen, 4'ü Irak uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, bu operasyondan 2 saat sonra da aynı bölgede içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu başka bir lastik şişme botu durdurdu.

Bottaki 4'ü kadın, 10'u çocuk 45 Filistinli göçmen karaya çıkarıldı.

Seferihisar ilçesinde Gümüldür güneyinde tespit edilen lastik şişme bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Bottaki 7 Afganistan, 6 İran, birer de Somali ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Yunanistan'a geçmeye çalışan 108 göçmen yakalandı
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