AB'den Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasına ilişkin önemli mesaj!

Avrupa Birliği, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından yürürlüğü giren OHAL'in kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. AB'nin açıklamasında, "2016'daki darbe girişiminin ardından uygulamaya konulan OHAL'in kaldırılması memnun edici bir adım" denildi.

DÜN DE AVRUPA KONSEYİ AÇIKLAMA YAYINLAMIŞTI

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sözcüsü Daniel Holtgen dün yaptığı açıklamada OHAL'in kaldırılmasına ilişkin "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullanmıştı.