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'den Türkiye'de 'in kaldırılmasına ilişkin önemli mesaj!

FETÖ'nün 'daki hain darbe girişiminden sonra yürürlüğü giren 'in kaldırılmasının ardından Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. 'nin açıklamasında "2016'daki darbe girişiminin ardından uygulamaya konulan OHAL'in kaldırılması memnun edici bir adım" denildi.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 11:18
AB'den Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasına ilişkin önemli mesaj!

Avrupa Birliği, 'daki hain darbe girişiminin ardından yürürlüğü giren 'in kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. 'nin açıklamasında, "2016'daki darbe girişiminin ardından uygulamaya konulan OHAL'in kaldırılması memnun edici bir adım" denildi.

DÜN DE AVRUPA KONSEYİ AÇIKLAMA YAYINLAMIŞTI

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sözcüsü Daniel Holtgen dün yaptığı açıklamada OHAL'in kaldırılmasına ilişkin "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

OHAL’de FETÖ’ye ağır darbe

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AB'den Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasına ilişkin önemli mesaj!
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