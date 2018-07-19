Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail'in skandal kararına sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İsrail Parlamentosunda kabul edilen 'Yahudi ulus devleti' kanununu en sert biçimde kınıyoruz. "Filistin halkını kendi anavatanlarından yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir."

55'E KARŞILIK 62 OYLA KABUL EDİLDİ

İsrail Meclisi'nde tartışmalara neden olan "Yahudi ulus devlet" yasası, bu sabah erken saatlerde yapılan oylamada 55 "hayır" oyuna karşılık 62 "evet" ile kabul edilmişti.

Dışişleri Bakanlığı da, Yahudi Ulus Devleti yasasının evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını ve Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını ifade ederek "Kudüs'ün başkent ilan edilmesi yok hükmündedir" açıklamasını yapmıştı.

YAHUDİ ULUSAL DEVLET YASA TASARISI NEDİR?

İsrail'in bir anayasası olmadığı için devletin anayasası mesabesindeki "temel kanunlarının" içine girecek olan yasayla İsrail devleti, tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlanıyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları yasayla hükme bağlayacak tasarıyla, Arapça resmi dil olmaktan çıkacak ve ülkenin tek resmi dili İbranice olacak. Bununla birlikte tasarının en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail dünyadaki bütün Yahudilerin tarihi anavatanıdır, hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasa tasarısında yer alan bir diğer madde olan "Tüm İsrail vatandaşları eşit haklara sahiptir." hükmünün ise diğer maddelerle çeliştiği, göstermelik olduğu belirtiliyor ve uygulamada bir anlam ifade etmeyeceği kaydediliyor.

FİLİSTİN TARİHİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR!

Tasarıda "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor.

İsrail dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor.