DEAŞ'lı teröristin eşi İstanbul'da yakalandı!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürüttükleri çalışmada, çatışma bölgeleri ile bağlantılı, İstanbul'da eylem arayışı içinde olan örgüt üyelerini belirledi. Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye'deki 11 adrese Özel Harekat Timleri desteğinde girildi. Operasyonda, U.B, B.S, A.D, I.T ve S.K gözaltına alındı.

TEM ekiplerinin incelemelerinde pasaportunda S.K. olduğu belirtilen kadının evraklarının sahte olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan S. K.'nın gerçekte Ninova'da öldürülen DEAŞ komutanlarından Ebu Ömer El Şişhani kod adlı Gürcü uyruklu Tarkan Batiraşvili'nin karısı Seda Dudurkaeva olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen 5 şüpheliden Seda Dudurkaeva'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Çeçenistan'da lüks içinde korunaklı bir hayat yaşayan Seda Dudurkaeva 2013 yılında radikalleşmeye başlamış ve internet üzerinden tanıştığı kişiler vasıtasıyla Suriye'ye giderek DEAŞ saflarına katılmıştı.

DEAŞ'ın sözde liderlerinden Ebu Ömer Şişhani'nin sağ kolu Hamzat isimli bir şahısla evlenen Seda Dudurkaeva kocasının bir saldırı sonucu ölümünün ardından zorla DEAŞ liderlerinden Ebu Ömer Şişhani ile evlendirilmişti. Şişhani'nin Seda ile evlenebilmek için sağ kolu Hamzat'ı öldürdüğü iddiaları da ortaya atılmıştı.

BABASI KOLTUĞUNDAN OLMUŞTU...

Seda'nın DEAŞ'a katıldığı ortaya çıkınca Çeçen lider Kadirov, babasını 'fanatik kızını kontrol edemediği için' kabineden atmıştı. Kadirov, Seda'nın geri dönmesini Çeçenistan için bir "onur meselesi" ilan etmişti.