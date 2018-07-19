Elektronik kelepçesini kırarak üç kişiyi öldürdü

ABD'nin Houston kentinde bir kız çocuğuna tecavüz girişimi dahil çeşitli suçlardan 27 yıl hapis yatan ve geçen yıl tahliye edilen bir mahkûm, bir hafta içinde üç kişiyi öldürdükten sonra yakalandı. Elektronik kelepçe
sini kıran 46 yaşındaki Jose Gilberto Rodriguez öldürdüğü kişilerden birinin arabasıyla kaçarken 14 dakika süren bir takipten sonra gözaltına alındı. Polis yetkililerine göre 5 Temmuz'da kelepçesini kestiği belirtilen Rodriguez, 9 Temmuz'da bir evi soydu. Dört gün sonra, yalnız yaşayan Pamela Johnson adlı 62 yaşındaki bir kadını öldüren Rodriguez, evden kaçarken kadının arabasını çaldı. Ertesi gün bir yatak mağazasının 28 yaşındaki çalışanını öldüren Rodriguez, iki gün sonra da başka bir yatak mağazası çalışanını vurdu. Zanlının aynı gün bir otobüs şoförünü yaraladığı belirtildi. Rodriguez'in cinayetleri neden işlediği sorusuna yanıt vermediği belirtildi.