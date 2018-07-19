Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Filipinler'de 'Henry' fırtınası 71 bin kişiyi yerinden etti

'de '' fırtınası 71 bin kişiyi yerinden etti

'de tropikal '' fırtınası nedeniyle 71 bin 310 kişi tahliye edilerek güvenli noktalara taşındı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 22:05
Filipinler'de 'Henry' fırtınası 71 bin kişiyi yerinden etti

Yerel basında yer alan habere göre, Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "" adı verilen tropikal fırtınanın etkili olduğu ülkede, 71 bin 310 kişinin risk nedeniyle güvenli yerlere yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, risk bölgesindeki evlerde yaşayan 19 binden fazla ailenin 59 güvenli noktaya taşındığı ve ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

152 EV HASAR GÖRDÜ

Fırtına nedeniyle şimdiye kadar 152 evin hasar gördüğü, fırtınanın şiddetini artıracak olması nedeniyle tahliyelerin gerçekleştiği kaydedildi.

Filipinler'de geçen yıl etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Filipinler'de 'Henry' fırtınası 71 bin kişiyi yerinden etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN