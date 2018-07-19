Haberler Dünya Haberleri İşe geç kalmamak için 32 km yürüdü, patronu ise...

İşe geç kalmamak için 32 km yürüdü, patronu ise... Bir eşya taşıma şirketinde işe başlayan 20 yaşındaki lise öğrencisi, aracı bozulunca ilk gün geceden yola çıkıp 32 kilometreyi yürüyerek aştı. Polisin gördüğü gencin hikayesi hızla yayıldı, patron kendi elleriyle otomobilinin anahtarını verdi.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 10:34