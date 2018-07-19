İsrail Parlamentosu “Ulus Devlet Yasasını” onayladı

İsrail Parlamentosu (Knesset) tüm tepkilere rağmen İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti şeklinde tanımlayan ulus devlet yasasının kabul etti.

İsrail Parlamentosu bugün, 2011'den beri üzerinde çalışılan ve büyük tartışmalara yol açan Ulus Devlet Yasasını, 55 'hayır' oyuna karşılık 62 'evet' oyuyla kabul etti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, oylamadan sonra Knesset'e gönderdiği mesajda "Bu, Siyonizm ve İsrail Devleti'nin tarihinde belirleyici bir an" dedi. Öte yandan Knesset'teki Arap milletvekilleri yasanın kabul edilmesinin ardından büyük tepki göstererek, "ırkçı" olduğunu ve uluslararası yasalarla insani ilkelere aykırı olduğunu söyledi. Yasa, Yahudileri 1'inci sınıf vatandaş statüsünde görülmesini sağlarken, Arapça'nın da resmi dil olmasını yürürlükten kaldırıyor.

YAKLAŞIK 8 MİLYONLUK NÜFUSLU ÜLKEDE YAŞAYANLARIN YÜZDE 74'Ü YAHUDİ İKEN YÜZDE 26'SI ARAPLARDAN OLUŞUYOR.

11 prensipten oluşan yasa şöyle:

"Madde 1: İsrail, Yahudi halkının kendi kültürel ve tarihi miraslarına göre hür iradelerince haklarını yerine getirdiği Yahudi halkının vatanıdır.

Madde 2: Devletin adı, İsrail'dir. Bayrakta, beyaz zemin üzerine iki yatay mavi şeridin ortasında mavi Davut Yıldızı vardır. Ulusal marş, Hatikvah'tır.

Madde 3: Kudüs'ün tamamı İsrail devletinin başkentidir.

Madde 4: Resmi dil, İbranicedir. Arapçanın özel statüsü vardır.

Madde 5: Yahudi göçmenler her zaman kabul edilmeye devam edilecektir.

Madde 6: Yahudi devleti, Yahudi halkının yakınlığını pekiştirmek için Yahudi Diasporasıyla birlikte hareket eder. Devlet, yurt dışındaki Yahudilerin kültürel, tarihi ve dini mirasını korumak için harekete geçmelidir.

Madde 7: Devlet, Yahudi yerleşimini milli bir değer olarak görmektedir ve Yahudi yerleşimcileri teşvik etmek için harekete geçmelidir.

Madde 8: Devletin resmi takvimi, İbrani takvimidir. Miladi takvim de İbrani takvimiyle kullanılır.

Madde 9: Bağımsızlık günü resmi bayramdır. İsrail Savaşları, Holokost ve Kahramanlık Anma Günü, devletin resmi günleridir.

Madde 10: Dini bayramlar, tatil günüdür. Yahudi olmayanlar da bu günlerde tatil yapabilirler.

Madde 11: Yasaları sadece Meclis oy çoğunluğuyla değiştirebilir."