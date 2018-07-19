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vatandaşı Filistinli kanaat önderlerinden Erdoğan’a tebriği

vatandaşı Filistinli kanaat önderlerinden oluşan bir heyet, Erdoğan'ın lerindeki başarısından dolayı tebriklerini iletmek üzere Tel Aviv Büyükelçiliği’ne ziyarette bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 21:31
İsrail vatandaşı Filistinli kanaat önderlerinden Erdoğan’a seçim tebriği

vatandaşı Filistinli kanaat önderlerinden oluşan bir heyet, 'ın lerindeki başarısından dolayı tebriklerini iletmek üzere Tel Aviv Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu.

Aralarında İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib'in de bulunduğu bir heyet, Tel Aviv Büyükelçiliği'ne yaptığı ziyarette Geçici Maslahatgüzar Umut Deniz tarafından karşılandı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, " halkına seçimlerin başarılı geçmesinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a elde ettiği yeni zaferden dolayı tebriklerimizi ilettik." dedi.

Şeyh Hatib, ziyaretleri sırasında Türkiye'nin İslam dünyasının sorunlarıyla ilgilenmesine teşekkür ettiklerini belirterek, "Genelde İslam dünyası, özelde de Kudüs, ve Gazze olmak üzere Filistin davasıyla ilgili Türkiye'nin oynadığı rolden dolayı şükranlarımızı sunduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye bir kez daha desteklerini dile getirdiklerini ifade eden Şeyh Hatip, "Arap ve İslam dünyası lehine onurlu duruşundan dolayı bazı ülkelerin hedef aldığı Türkiye ve halkının yanında olduğumuzu tekrar vurguladık." şeklinde konuştu.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin önde gelen isimlerinden oluşan heyette, YATK'ın eski başkanı Muhammed Zeydan ve YATK bünyesindeki Özgürlükler Komitesi Üyesi Mahmud Mavasi da yer aldı.

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İsrail vatandaşı Filistinli kanaat önderlerinden Erdoğan’a seçim tebriği
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