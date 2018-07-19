Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kıbrıs açıklarında mülteci faciası: 19 ölü, 25 kayıp

Kıbrıs açıklarında faciası: 19 ölü, 25 kayıp

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Kıbrıs açıklarında mülteci faciası: 19 ölü, 25 kayıp
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () açıklarında içinde 160 bulunan tekne battı. 19 mültecinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kayıp olduğu faciada, 103 kişi kurtarıldı.
Tekne, dün Yeni Erenköy sahilinin 16-17 mil açığında alabora oldu. Facianın, Türkiye Arama Kurtarma bölgesinde yaşanmasından dolayı çalışmalara Türkiye'den de ekipler katıldı. KKTC ekipleri karadan ve havadan çalışmalara destek verdi. Tamamı Suriye uyruklu olan ve 1'i çocuk, 1'i kadın toplam 103 mülteci kurtarılırken 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 25 kişi için ise arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. Hayati tehlikesi bulunan bir göçmen Girne'ye gönderilirken, 102 göçmen ile 19 kişinin cenazesi 'in Silifke ilçesine getirildi.
Öte yandan İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 108 göçmen yakalanırken, Muğla'nın da Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 göçmen yakalandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıbrıs açıklarında mülteci faciası: 19 ölü, 25 kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN