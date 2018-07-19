Kıbrıs açıklarında mülteci faciası: 19 ölü, 25 kayıp

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC
) açıklarında içinde 160 mülteci
bulunan tekne battı. 19 mültecinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kayıp olduğu faciada, 103 kişi kurtarıldı.
Tekne, dün Yeni Erenköy sahilinin 16-17 mil açığında alabora oldu. Facianın, Türkiye Arama Kurtarma bölgesinde yaşanmasından dolayı çalışmalara Türkiye'den de ekipler katıldı. KKTC Sahil Güvenlik
ekipleri karadan ve havadan çalışmalara destek verdi. Tamamı Suriye uyruklu olan ve 1'i çocuk, 1'i kadın toplam 103 mülteci kurtarılırken 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 25 kişi için ise arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. Hayati tehlikesi bulunan bir göçmen Girne'ye gönderilirken, 102 göçmen ile 19 kişinin cenazesi Mersin
'in Silifke ilçesine getirildi.
Öte yandan İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 108 göçmen yakalanırken, Muğla'nın da Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 göçmen yakalandı.