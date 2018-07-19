Liderler Zirvesi’ne TDP’den sert tepki

TDP'den yapılan açıklamada, "Dün gerçekleşen siyasi liderler zirvesinde Türk siyasi partilerinin temsilcilerinin yer almamasının kamuoyunu tedirgin ettiğinin farkında olarak, hakkaniyetli yapılan eleştirilerin iyi değerlendirilmesi gerektiği bilincindeyiz. Soydaşımızın tepkisinin gerekli makamlara bugün itibariyle ulaştırıldığını siz değerli kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Ancak ülke olarak geçtiğimiz hassas süreci dikkate almayarak 'ergen kaprisi' seviyesini geçmeyen tepkileri de ciddiye almadığımızı ifade etmek isteriz.

Türk Demokratik Partisi, kendine yakışır vakur duruşuyla süreci yakından takip ettiğinden ve soydaşımızın hak ile hukukunu korumak için elinden geleni yaptığından kimsenin şüphesi olmasın" denildi.

Yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ve NATO üyeliği yolunda Makedonya ile Yunanistan arasında varılan anlaşmanın uygulanmasının arzulandığını ancak ülkenin itibarının, soydaşların onurunun ve Türkiye ile Makedonya arasındaki ilişkileri zedelenmemesinin partinin 'kırmızı çizgileri' olduğu ifade edildi.