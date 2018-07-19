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Ölümsüz aşk

’da, 3 bin yıllık mezardan ölümsüz aşk çıktı. Uzmanlar, ölünce defnedilen eşine kolları ve bacaklarıyla sıkıca sarılan kadının, diri diri gömüldüğünü belirledi

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018
Ölümsüz aşk
Arkeologlar 'da şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Ülkenin batısındaki Ternopil kentindeki Petrykiv isimli küçük bir köyde bulunan 3 bin yıllık bir mezarda birbirine sarılı bir şekilde bir kadın ve bir erkeğin bulunduğu öğrenildi. Ancak arkeologları şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Erkeğin öldükten sonra gömüldüğünü belirleyen arkeologlar, kadının da diri diri mezara girdiğini belirledi.

'ZEHİR İÇTİ' İDDİASI?
Arkeologların kadının çok sevdiği eşiyle birlikte sonsuzluğa ulaşabilmek için diri diri gömülmeyi tercih ettiğini düşünüyor. Bronz çağında yaşayan ve Vysotskaya kültürüne ait çiftin gömülme tarzının dikkat çekici olduğu belirtiliyor. Erkeğin yanına gömülen kadının kolları ve bacaklarıyla eşine sıkıca sarıldığı görülüyor. Çiftin dönemin nadide aşklarından birini yaşamış olabileceği düşünülüyor. Kadının, mezarı kazanlar tarafından bu pozisyonda gömüldüğü hipotezi de öne sürüldü. Ancak uzmanlar bir ölüye bu pozisyonu almasını sağlamanın imkânsız olduğunu söyleyerek bu olasılığa karşı çıktı. Profesör Mykola Bandrivsky, "Canlı şekilde kocasıyla mezara girerek ölmeye karar verdiği görülüyor" dedi. Kadının gömülürken yaşadığı korkuyu yansıtan panik ifadesinin olmadığı da gömülmeden önce içmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
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Ölümsüz aşk
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