Sırp polisine Türk eğitimi

TİKA ve T.C Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi' kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Sırbistan hudut kapılarında görevli 16 personelin katılımıyla "Seyahat Belgeleri Sahteciliği Uzmanlık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığından görevlendirilen heyetin verdiği eğitime katılan polis memurları duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Hudut Kapıları Daire Başkanı Yardımcısı Naci Sümer, Sırbistan İçişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Jasna Rıstiç ile mevcut işbirliğinin geliştirilmesi imkanları üzerine de görüşmelerde bulundu.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları Sırbistan İçişleri Bakanlığı Hudut Kapıları Polis Başkanı'nın eğitim danışmanı Slobodan Çopiç'in de katılımıyla gerekleştirilen bir törenle dağıtıldı.

Türkiye ile güvenlik işbirliği içerisinde olan ülkelerin emniyet teşkilatları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, özellikle polis eğitim kurumları arasında eşgüdüm ve iş birliğinin sağlanması amacıyla 2007'den bu yana "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" yürütülüyor.