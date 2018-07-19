Trump: İkinci görüşmeyi dört gözle bekliyorum!

Twitter'da Rusya ile ilgili bir dizi açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Putin'le işbirliği yaparak vatan hainliği ettiği" suçlamalarına karşı bir video da paylaştı. Videonun üst başlığında 'Trump'ın Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesini pek çok kez kabul ettiği' vurgulandı.

Trump, "Rusya ile yapılan zirve, halkın gerçek düşmanı olan yalan haber medya dışında, büyük bir başarıydı. İkinci toplantımızı sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece terörizm, İsrail için güvenlik, nükleer silahların yayılması, siber saldırı, ticaret, Ukrayna, Orta Doğu barış, Kuzey Kore ve daha fazlası gibi konuları görüşeceğiz. Bu problemler için kolay ve zor cevaplar var. Ama hepsi çözülebilir" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Bugün bir açıklama da Rusya'dan geldi. Rusya-ABD ilişkileri ile ilgili de konuşan Putin, ortak zemin bulmak için birlikte çalışmayı amaçlayan başka olumlu gündeme ihtiyaç olduğunu ABD Başkanı Donald Trump ile de konuştuklarını hatırlattı.

Putin, "Görüşlerimizdeki tüm farklılıklarla Rus-Amerikan ilişkilerinin son derece, tatmin edici olmayan bir durumda olduğu görüşüne vardık. (Rusya-ABD ilişkileri) Bir çok açıdan Soğuk Savaş döneminden bile daha kötü." dedi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUÇLANDI

Yıllar boyunca biriken sorunların birkaç saat içinde çözüleceğine inanmanın saflık olacağını kaydeden Putin, yine de olumlu değişimlere giden yolun hala devam ettiğine inandığını vurguladı.

Trump ile görüşmenin başarılı ve yararlı olduğuna dikkat çeken Putin, ilişkilerin geleceğiyle ilgili olarak "Elbette olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz." ifadesini kullandı.