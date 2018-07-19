‘Ukrayna ve Türkiye’den ortak uçak ’

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Ukrayna Devlet Savunma Sanayi Şirketi Ukroboronprom, kendi çatısı altında faaliyet gösteren Antonov uçak üretimi firması ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ), An-188 nakliye uçağının tasarımı, yapımı ve test uçuşları için ortak işletme kurma niyetinde olduğunu belirtti. TurkRus isimli haber sitesinin haberine göre Ukroboronprom'dan yapılan açıklamada, 50 ton yük taşıma kapasitesine sahip An-188 nakliye uçağının 300'e kadar asker ile birlikte ayrıca insani yardım ve konteynerlere kadar geniş yelpazede yük taşıyabileceği belirtildi. Açıklamada, "En yakın zamanda Türk heyeti, Antonov devlet şirketini ziyaret edecek" denildi.