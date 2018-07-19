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Putin'den zirve sonrası sert açıklama

Rusya Devlet Başkanı , ABD Başkanı ile gerçekleştirdiği zirve sonrasında açıklamalarda bulundu. Rus lider, ABD'deki bazı güçlerin kendi siyasal hırsları uğruna Rusya-ABD ilişkilerini kurban etmeye hazır göründüğünün altını çizdi.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 15:14
Putin'den zirve sonrası sert açıklama

Helsinki'de gerçekleştirilen tarihi zirvede ABD Başkanı ile bir araya gelen , zirve sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.

ABD'DEKİ BAZI GÜÇLERİN SİYASAL HIRSLARI...

Trump ile gerçekleştirdikleri ilk zirvenin başarılı olduğunu belirten Putin, ABD'deki Trump karşıtlarının ele aldıkları konuları engellemeye çalıştıklarını, ABD'deki bazı güçlerin, kendi siyasal hırsları uğruna Rusya-ABD ilişkilerini kurban etmeye hazır göründüğünü söyledi.

ABD İLE İLİŞKİLER OLUMLU YÖNDE

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in ABD ile ilişkilerinin döneminden daha kötü olduğunu söylediği açıklamasına ise, ABD ile ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "Gelişmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesini tehdit eden saldırgan eylemlere aynı ölçüdeki eylemlerle yanıt vereceklerini söyledi.

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Putin'den zirve sonrası sert açıklama
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