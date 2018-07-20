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100 kiloluk altın parayı çalan aşiretin 77 evine el konuldu

Giriş Tarihi: 20.7.2018
100 kiloluk altın parayı çalan aşiretin 77 evine el konuldu
'da polis, ülkede 100 kiloluk dev bir altın paranın çalınması dahil mafya tarzı suçlar işlediği öne sürülen Lübnanlı bir aşirete ait 77 eve el koydu. Baskınlarda üç kişi gözaltına alınırken Mart 2017'de 'deki Bode Müzesi'nden çalınan ve 3,7 milyon euro değerinde olan "Büyük Çınar Yaprağı" adlı 24 ayar altın para bulunamadı. Altının eritilerek satılmış olabileceğinden endişe ediliyor. Polisin el koyduğu evlerin değerinin 10 milyon euro olduğu belirtiliyor. Savcılar, aşiretin bu evleri soygun parasıyla aldıklarını düşünüyor. Alman yasaları uyarınca Lübnanlı ailenin kimlikleri açıklanmadı. Resmi belgelerde ailenin adı sadece "R" olarak geçiyor. Ülkede geçen yıl, kara para aklamayla mücadele için çıkarılan bir yasa kapsamında polis suç yoluyla elde edildiği düşünülen mülklere ev koyabiliyor.
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100 kiloluk altın parayı çalan aşiretin 77 evine el konuldu
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