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'tan ' sert tepki!

ABD Başkanı , yaptığı bir Twitter paylaşımında tekrar ABD Merkez Bankasının faiz artırmasını eleştirdi ve Parasal sıkılaştırma yaptığımız her şeye zarar verir dedi.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 17:19
Donald Trump'tan Fed' sert tepki!

Trump art arda yaptığı Twitter paylaşımlarında şunları söyledi:

ABD faiz arttırmaktayken dolar güçlenirken ve her gün daha da güçlenerek rekabetçi gücümüzden çalarken, Çin, Avrupa ve diğerleri para birimlerini manipüle edip faiz oranlarını düşük tutuyor. Her zamanki gibi adil olmayan şartlar.

ABD ekonomisi çok iyi durumda olduğu için cezalandırılmamalı. Şu anda parasal sıkılaştırmaya gitmek yaptığımız her şeye zarar verir. ABD'nin yasadışı para birimi manipülasyonları ve kötü ticaret anlaşmalarıyla kaybettiklerini geri kazanmasına izin verilmeli. Borç vadesi yaklaşıyor ve biz faiz mi artırıyoruz? Gerçekten mi?

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Donald Trump'tan Fed' sert tepki!
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