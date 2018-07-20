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En pahalı ev, sahibini arıyor

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Giriş Tarihi: 20.7.2018
En pahalı ev, sahibini arıyor
'de iki ultra lüks malikâne satılıyor. kentinin Bel Air bölgesindeki komşu evlerden biri 180 milyon dolar değerinde. Nisan ayında fiyatı 250 milyon dolardan 180 milyon dolara düşürülen ev, 9 yatak odası ve bir açık şelaleye sahip. 12 yatak odası ve 12 banyosu olan diğer malikâne ise 188 milyon dolara alıcısını bekliyor. Şimdiye kadar satılan en pahalı ev için mevcut rekor, 2014'te 137 milyon dolar değerinde ABD'li bir işadamı olan Barry Rosenstein'a satılan Hamptons malikânesiydi. Evlerden ilk satılanı rekoru yenileyerek ABD'nin en pahalı evi olacak.
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En pahalı ev, sahibini arıyor
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