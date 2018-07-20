Esad ve YPG’den petrol anlaşması

TERÖR örgütü PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren ve ABD tarafından korunan kolu YPG
ile Şam rejimi arasında petrol
ve doğalgaz anlaşması yapıldı. Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre YPG/PKK, kontrolündeki petrol sahalarını işletme hakkını rejime devretmeyi kabul etti. Anlaşmaya göre rejim adına Kanadalı bir şirket bölgeye yeni borular döşeyecek ve tahrip olan boruları da tamir edecek. Deyr ez Zor bölgesinde, El Ömer
ve Tanak sahalarındaki petrol bu borularla Humus'taki rafinerilere akıtılacak. El Ömer ve Tanak sahalarından çıkan doğalgaz da YPG/PKK'nın işgalindeki Koniko gaz tesisine gelecek, rejim buradan doğalgazı çekecek. Anlaşma, YPG/PKK'nın ihtiyacı olan ham petrolü doğrudan kuyulardan almaya devam edebilmesini de kapsıyor. Kanadalı şirketle kontratın ilk aşama için 6 aylığına yapıldığı, boruların döşenmesine ve boruların onarımına başlandığı öğrenildi. Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTOM) Orgeneral Joseph Votel ise Menbiç yol haritası kapsamında Türkiye ile ABD'nin cehpe hattında yapacağı ortak devriyeler için verilecek eğitimlerin yakında başlayacağını söyledi. TÜRKİYE VE RUSYA'NIN GÖZETİMİNDE TAHLİYE RUSYA
ve Türkiye arasında varılan anlaşma çerçevesinde, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde muhaliflerin kuşatması altındaki rejim destekçisi Fua ve Kefraya köylerinden tahliyeler sona erdi. Türkiye ve Rusya, salı günü, Esad rejiminin bin 500 mahkumu serbest bırakması karşılığında, Fua ve Kefraya'dan tahliyelerin başlaması için anlaşmaya varmıştı.