İsrail'in skandal yasası protesto edilecek

İsrail Parlamentosu (Knesset) tüm tepkilere rağmen İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti şeklinde tanımlayan ulus devlet yasasının kabul etti.

İsrail Parlamentosu bugün, 2011'den beri üzerinde çalışılan ve büyük tartışmalara yol açan Ulus Devlet Yasasını, 55 'hayır' oyuna karşılık 62 'evet' oyuyla kabul etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, oylamadan sonra Knesset'e gönderdiği mesajda "Bu, Siyonizm ve İsrail Devleti'nin tarihinde belirleyici bir an" dedi.

İsrail'in skandal kararına Cuma namazı sonrası protesto

ARAPÇA RESMİ DİL OLMAKTAN ÇIKIYOR

Öte yandan Knesset'teki Arap milletvekilleri yasanın kabul edilmesinin ardından büyük tepki göstererek, "ırkçı" olduğunu ve uluslararası yasalarla insani ilkelere aykırı olduğunu söyledi. Yasa, Yahudileri 1'inci sınıf vatandaş statüsünde görülmesini sağlarken, Arapça'nın da resmi dil olmasını yürürlükten kaldırıyor.

Yaklaşık 8 milyonluk nüfuslu ülkede yaşayanların yüzde 74'ü Yahudi iken yüzde 26'sı Araplardan oluşuyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasının evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail meclisinde bugün onaylanan "Yahudi Ulus Devleti" yasasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail Parlamentosunda bugün kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır." ifadesine yer verildi.

YASA 'YOK HÜKMÜNDE'

Yasada İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs'ün başkent olarak ilan edilmesinin uluslararası toplum bakımından "yok hükmünde" olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı yasada BM kararlarıyla hukuk dışılığı defaten tescillenmiş yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağ dışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür.

İsrail hükümeti tarafından Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasaya uluslararası toplum tarafından da gerekli tepki gösterilmelidir."

CUMA NAMAZI'NDAN SONRA PROTESTO EDİLECEK

Filistin halkı İsrail Parlamentosu'nun aldığı skandal kararı Gazze ve Batı Şeria'da kılınan Cuma Namazı'nın ardından protesto etmesi bekleniyor.