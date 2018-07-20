Kerkük’te şüpheli patlamalar

Irak'ın kuzeyinde Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük
'te önceki gece 6 farklı bombalı eylem ve saldırı düzenlendi. Saldırıların bir kısmının havan topuyla, bir kısmının bomba yerleştirme yöntemiyle gerçekleştirildiği öğrenilirken Kerkük Çocuk Hastanesi yakınlarında meydana gelen patlama
larda 2'si çocuk olmak üzere 17 kişi yaralandı. Dakuk'ta ise İttihadiye Polis Teşkilatı'na bağlı emniyet güçlerine yönelik saldırıda üst rütbeli bir subayın yaşamını yitirdiği açıklandı. Patlamalar hakkında soruşturmalar açılırken Türkmen Cephesi enformasyon dairesi üyesi Ömer Beyoğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada sözkonusu saldırıların Kerkük'ün güvenliğini tehlikeye atarak peşmergenin bölgeye müdahalesine bahane uydurma amacı taşıdığını söyledi.