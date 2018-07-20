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’te şüpheli lar

ÖMER FARUK GÖRÇİN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018
Kerkük’te şüpheli patlamalar
Irak'ın kuzeyinde Türkmenlerin yoğun yaşadığı 'te önceki gece 6 farklı bombalı eylem ve saldırı düzenlendi. Saldırıların bir kısmının havan topuyla, bir kısmının bomba yerleştirme yöntemiyle gerçekleştirildiği öğrenilirken Kerkük Çocuk Hastanesi yakınlarında meydana gelen larda 2'si çocuk olmak üzere 17 kişi yaralandı. Dakuk'ta ise İttihadiye Polis Teşkilatı'na bağlı emniyet güçlerine yönelik saldırıda üst rütbeli bir subayın yaşamını yitirdiği açıklandı. Patlamalar hakkında soruşturmalar açılırken Türkmen Cephesi enformasyon dairesi üyesi Ömer Beyoğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada sözkonusu saldırıların Kerkük'ün güvenliğini tehlikeye atarak peşmergenin bölgeye müdahalesine bahane uydurma amacı taşıdığını söyledi.
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Kerkük’te şüpheli patlamalar
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