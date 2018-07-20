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Mattis'den kritik uyarısı!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Kongresi'ne yönelik yazdığı gizli mektupta, 'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını bloke etme girişimleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 10:39
Mattis'den kritik Türkiye uyarısı!

"Bu kez 'nin çıkarılmasına karşıyım" diyen Mattis, satış kesintilerinin uluslararası arz-talep zincirine zarar verebileceğini ve bu durumun maaliyetleri artıracağını vurguladı.

Habertürk'ün haberine göre; Savunma Bakanı ayrıca kanun yapıcılara, Türkiye'nin F-35 satılan 8 kaynak ülkeden biri olduğunu anımsattı.

TÜRKİYE UÇAĞIN ÜRETİCİLERİ ARASINDA

Jim Mattis'in, Temsilciler Meclisi ve Senato Silahlı Hizmetler Komiteleri liderlerine mektup yazarak, Türkiye'nin uçağın üreticileri arasında yer aldığını hatırlattı. Mattis, "Şu anda Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasına karşı çıkıyorum. Aksi takdirde programın uluslararası sevkiyat zincirinde kesilmeler olacak, maliyet artacak ve jetlerin teslimatı gecikecek. 50 ila 75 jetin teslimatı Türk firmaların ürettiği parçaların yeniden sağlanması için 18-24 ay ertelenecek" dedi.

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Mattis'den kritik Türkiye uyarısı!
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