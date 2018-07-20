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Polis kılığında eylemci döven Macron'un güvenlik danışmanı gözaltında

'un polis kılığına girip 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygularken görüntülenen güvenlik danışmanı, gözaltına alındı ve işten ayrılması için işlem başlatıldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 12:42
Polis kılığında eylemci döven Macron'un güvenlik danışmanı gözaltında

'un güvenlik danışmanlarından , 'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında bir erkek eylemciye vurup tekmelerken, bir kadın eylemcinin de boynunu sıkarken görüntülenmişti.

, Alexandre Benalla'nın 'yeni gelişmelerden dolayı işten çıkarma' prosedürünü başlatmaya karar verdi. Benalla, toplantılarda yapılan ihlaller, işleyişin gasp edilmesi, kamu otoritesine özel kullanılan yasa dışı rozet ve video koruma sisteminden gelen görüntülerin kötü yönlendirilmesinin suç ortaklığı nedeniyle gözaltına alındı.

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Polis kılığında eylemci döven Macron'un güvenlik danışmanı gözaltında
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