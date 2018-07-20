Polis kılığında eylemci döven Macron'un güvenlik danışmanı gözaltında

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un güvenlik danışmanlarından Alexandre Benalla, Paris'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında bir erkek eylemciye vurup tekmelerken, bir kadın eylemcinin de boynunu sıkarken görüntülenmişti.

Elysee Sarayı, Alexandre Benalla'nın 'yeni gelişmelerden dolayı işten çıkarma' prosedürünü başlatmaya karar verdi. Benalla, toplantılarda yapılan ihlaller, işleyişin gasp edilmesi, kamu otoritesine özel kullanılan yasa dışı rozet ve video koruma sisteminden gelen görüntülerin kötü yönlendirilmesinin suç ortaklığı nedeniyle gözaltına alındı.