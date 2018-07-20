Son dakika: İşgalci İsrail yine saldırdı... Şehitler var

- İsrail askerlerinin bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere ateş açtığı belirtildi. Saldırıda Muhammed Şerif Bevan (27) isimli gencin göğsünden vurularak şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 120 Filistinlinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.



Bakanlıktan daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin şehit olduğu, 1 Filistinlinin ise ağır yaralandığı belirtilmişti.

- 3 ŞEHİT KASSAM TUGAYLARI MENSUBU

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, saldırılarda şehit olan 3 kişinin Kassam Tugayları mensubu olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde Kassam Tugayları'na ait iki gözetleme noktasını hedef aldığı saldırılarda, Şaban Ebu Hatır (26), Muhammed Ebu Ferhane (31) ve Mahmud Kışta'nın (23) şehit olduğu aktarılmıştı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler esnasında İsrail askerlerine ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusu jetleri ve tankları Gazze'nin çeşitli yerlerinde 8 hedefi vurdu." ifadelerine yer verilmişti.

- "BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.