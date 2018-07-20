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Son dakika: yine saldırdı... Şehitler var

Son dakika haberi... , şeridindeki Han Yunus'a saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 4 şehit oldu.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 18:08 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 19:49
Son dakika: İsrail yine saldırdı... Şehitler var

- 'in Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada olayın ayrıntılarına yer verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler esnasında İsrail askerlerine ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusu jetleri ve tankları Gazze'nin çeşitli yerlerinde askeri noktaları vurdu." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

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Son dakika: İsrail yine saldırdı... Şehitler var
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