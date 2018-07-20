Son dakika: Türkiye ile ABD heyeti arasında İran yaptırımları görüşme

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Son dakika: ile ABD heyeti arasında yaptırımları görüşme

ile ABD arasında yaptırımlarıyla ilgili görüşmeler yapıldı. Diplomatik kaynaklar, İran yaptırımlarıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen, ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea başkanlığındaki heyetin Türk yetkililerle görüşmeler yaptığını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 16:05

ile ABD arasında yaptırımlarıyla ilgili görüşmeler yapıldı. Diplomatik kaynaklar, İran yaptırımlarıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen, ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea başkanlığındaki heyetin Türk yetkililerle görüşmeler yaptığını söyledi.

İRAN'A YAPILACAK OLAN YAPTIRIMLAR

Söz konusu kaynaklar, ABD Başkanı 'ın 16 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekileceğini açıklamasının ardından İran'a yeniden uygulanmaya başlanacak yaptırımların Türkiye açısından önem arz ettiğine dikkati çekti.

Kaynaklar, "Uygulamaya konulabilecek yaptırımlardan ülkemizin zarar görmemesi amacıyla gerekli çalışmalar ilgili kurumlarımızca yürütülmekte olup, ABD'li muhataplarımızla temaslarımız sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede, bugün Türkiye'yi ziyaret eden ABD heyetiyle görüşmelerde bulunulduğunu belirten diplomatik kaynaklar, şunları kaydetti:

"İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD'nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir."

ABD yönetimi, 8 Mayıs'ta İran nükleer anlaşmasından çekildiğini duyurmuş ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden başlatacağını açıklamıştı. Trump yönetimi, İran'ın gelir kaynaklarının kesilmesi için bu ülkeyle ikili ticareti olan ülkelerin de yaptırımları yeniden başlatmasını talep etmişti.

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Son dakika: Türkiye ile ABD heyeti arasında İran yaptırımları görüşme
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