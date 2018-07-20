Taciz mağduru jimnastikçilere cesaret ödülü

ABD'de bu yıl patlak veren spor camiasındaki cinsel taciz
skandalının 141 mağduru önceki gün Los Angeles
kentinde düzenlenen Yılın En İyi Spor Performansları (ESPY) Ödül Töreni'nde cesaret ödülüne layık görüldü. Staples Center
'da düzenlenen törene gelen 141 eski sporcu, sahneye çıkarak Arthur Ashe Cesaret Ödülü'nü aldı. ABD Jimnastik Olimpiyat takımında yaşanan cinsel taciz vakalarını mahkemeye taşıyarak ifade veren ve yaşadıkları korku dolu anları ocak ayındaki duruşmada anlatan eski sporculardan Aly Raisman
, ödülü 140 kadın sporcu
adına oyuncu Jennifer Garner
'ın elinden aldı. Raisman yaptığı konuşmada, tacizine uğradıkları olimpiyat takımı doktoru Larry Nassar'ın genç kızların rüyalarını kâbusa dönüştürdüğünü ancak kendilerinin cesaret göstererek yaşananları ifadelerinde anlattıklarını söyledi.
Konuşma sırasında eski olimpik sporcuların sahnede el ele durduğu gözlerden kaçmadı. ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'nda 1997-2016 yılları arasında doktorluk yapan Nassar'ın çocuk yaştaki genç kızları taciz ettiği, Aly Raisman ve diğer eski kadın sporcuların dava açmasıyla ortaya çıkmıştı. Çocuk pornosu bulundurmak suçundan 2016'da tutuklanan Nassar, Kasım 2017'de görülen davadaysa cinsel tacizden de suçlu bulunmuştu. Nassar (54), 60 yıl çocuk pornosu bulundurmaktan, 175 yıla kadar da cinsel tacizden hapis cezasına çarptırılmıştı.