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Taciz mağduru jimnastikçilere cesaret ödülü

ABD Jimnastik Olimpiyat takımının tacizci doktoru Nassar’ı 175 yıl hapse mahkûm ettiren mağdur 141 jimnastikçi kız ‘cesaret ödülüne’ layık görüldü

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Giriş Tarihi: 20.7.2018
Taciz mağduru jimnastikçilere cesaret ödülü
ABD'de bu yıl patlak veren spor camiasındaki skandalının 141 mağduru önceki gün kentinde düzenlenen Yılın En İyi Spor Performansları (ESPY) Ödül Töreni'nde cesaret ödülüne layık görüldü.
'da düzenlenen törene gelen 141 eski sporcu, sahneye çıkarak Arthur Ashe Cesaret Ödülü'nü aldı. ABD Jimnastik Olimpiyat takımında yaşanan cinsel taciz vakalarını mahkemeye taşıyarak ifade veren ve yaşadıkları korku dolu anları ocak ayındaki duruşmada anlatan eski sporculardan , ödülü 140 adına oyuncu 'ın elinden aldı. Raisman yaptığı konuşmada, tacizine uğradıkları olimpiyat takımı doktoru Larry Nassar'ın genç kızların rüyalarını kâbusa dönüştürdüğünü ancak kendilerinin cesaret göstererek yaşananları ifadelerinde anlattıklarını söyledi.
Konuşma sırasında eski olimpik sporcuların sahnede el ele durduğu gözlerden kaçmadı. ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'nda 1997-2016 yılları arasında doktorluk yapan Nassar'ın çocuk yaştaki genç kızları taciz ettiği, Aly Raisman ve diğer eski kadın sporcuların dava açmasıyla ortaya çıkmıştı. Çocuk pornosu bulundurmak suçundan 2016'da tutuklanan Nassar, Kasım 2017'de görülen davadaysa cinsel tacizden de suçlu bulunmuştu. Nassar (54), 60 yıl çocuk pornosu bulundurmaktan, 175 yıla kadar da cinsel tacizden hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Taciz mağduru jimnastikçilere cesaret ödülü
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