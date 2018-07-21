‘NSU olayı Almanya tarihinde kara bir leke’

Almanya
Başbakanı Angela Merkel
, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU
) terör örgütünün işlediği cinayetleri "Almanya tarihinde çok kara bir leke" olarak niteledi ve "Biz birçok şey yaptık ancak ben yapmaya devam edeceğim. O nedenle bunu kapanmayan bir konu olarak niteliyorum" dedi. Merkel, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde tamamlanan NSU davasına ilişkin gerekli cezaların verildiğini ancak konunun kapanmayacağını söyledi. Almanya'da 2000-2007 arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.